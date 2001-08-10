Тихоокеанское
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12:57, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Фестивале уличного кино в Южно-Сахалинске пройдет бесплатный семинар российского кинопродюсера

На Фестивале уличного кино в Южно-Сахалинске пройдет бесплатный семинар российского кинопродюсера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Фестиваля уличного кино, который организуют в Южно-Сахалинске с 7 по 10 августа по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, состоится семинар «Возможности для региональных кинематографистов. Гранты, питчинги, конкурсы».

Семинар проведет генеральный директор продюсерского центра Фонда поддержки регионального кино, член Общественного Совета Министерства культуры РФ Дмитрий Якунин. 

Место и время проведения: малый зал ККЗ «Октябрь», 8 и 9 августа, с 18:30 до 20:00. 

Вход свободный. Билеты на сайте Сахкино.ру и в кассе кинотеатра. 16+

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