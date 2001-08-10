Поронайские артисты показали яркую концертную программу в рамках выставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в областном центре проходит праздничный концерт «Ну что тебе сказать про Сахалин», посвященный Дням культуры выставки «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться». В программе мероприятия выступления исполнителей, а также вокальных и хореографических коллективов из Поронайского, Макаровского, Смирныховского, Углегорского и Томаринского районов.

Поронайский район представляют народный национальный ансамбль «Мэнгумэ Илга», вокалисты Руслан Нарусланов, Елена Святославская. В качестве ведущих программы выступили поронайцы Руслан Нарусланов и Ирина Харитонова.

Гости праздника смогли не только насладиться выступлениями артистов, но и принять участие в различных активностях. Представители Поронайского района для всех желающих провели мастер-класс по изготовлению подвески коренных малочисленных народов Севера. На празднике также работала выездная торговая лавка со знаменитым поронайским мороженым.

Выставка «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться» посвящена истории освоения острова, его значимым проектам, развитию разных отраслевых направлений, культурной жизни и традициям народов региона. Реализацию проекта поддержал губернатор Валерий Лимаренко совместно с Правительством Сахалинской области и региональным министерством культуры и архивного дела.