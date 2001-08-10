С 7 по 10 августа в Южно-Сахалинске состоится Фестиваль уличного кино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площади перед ККЗ «Октябрь» раскинется открытый кинотеатр на 300 посадочных мест. Здесь будут представлены лучшие российские короткометражки последних лет, мультфильмы, документальные фильмы, показы самых кассовых российских полнометражных фильмов: «На солнце вдоль рядов кукурузы», «Холоп 2», «Лёд 3», «Бременские музыканты».

Также на улице будет установлен Большой Образовательный Шатер (БОШ), в котором пройдет серия мастер-классов, встречи с актёрами, режиссерами и спортсменами в рамках Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа».

Вход для зрителей свободный.