Хореограф проекта "Танцы на ТНТ" станет экспертом 7 сезона международной премии КАРДО на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Амбассадоры уличной культуры и спорта в Сахалинской области смогут принять участие в 7-м сезоне международной конкурс-премии КАРДО. Проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" проходит в два этапа. Отбор в островном регионе состоится уже 27 июля. Оценивать заявки участников будут эксперты уличной индустрии, среди которых Громов Руслан– мастер спорта по брейкингу, а также победитель чемпионата России по брейкингу и хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Егор Соколов, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по джелам молодежи.
Драйв, адреналин, творчество - всех, для кого эти слова являются смыслом жизни, объединяет международная конкурс-премия КАРДО. Марафон помогает ярким представителям молодежи громко заявить о себе на всю страну, ведь его миссия - поиск, поддержка и продюсирование талантливых людей в области уличной культуры и спорта. Кроме того, кураторы премии информируют все мировое сообщество о креативных организациях, проектах и уникальных персонах из стрит-индустрии.
"Организуя площадку для отборочного этапа международной премии КАРДО, мы тем самым даем сахалинской молодежи шанс громко заявить о себе в мировом масштабе. Этот проект фактически является социальным лифтом для креативных ребят, которые нашли себя в уличном спорте и искусстве, растут и развиваются в этих направлениях. Агентство по делам молодежи всецело поддерживает инициативных островитян в их творчестве, и премия КАРДО — это еще одна возможность для них доказать, что сахалинские ребята талантливые, разносторонние и уникальные", - отметил директор Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.
В рамках отборочного этапа международной конкурс-премии КАРДО лучшие представители уличной культуры и спорта проходят конкурсные испытания в нескольких номинациях. Региональный этап в Южно-Сахалинске, который состоится на базе арт-резиденции "Маяк" 27 июля, соберет активных представителей искусства граффити, хип-хопа, брейкинга и DJ. С 12:00 до 16:00 смотр уличных танцоров и представителей направления граффити. Затем свое творчество представят диджеи. Эксперты проведут мастер-классы для всех желающих островитян.
Лучшим из лучших вручат подарки и путевки на гранд-финал премии КАРДО. Он состоится в Ставрополе с 22 по 25 августа. Тысячи из десятков стран будут состязаться за лидерство в четырех форматах - премия, видео, соревнования, общественные проекты. Заявить свою творческую инициативу можно будет по направлениям BMX, кикскутеринга, хип-хопа, паркура, фрираннинга, трикинга, брейкинга, воркаута, граффити, скейтбординга и диджеинга.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
15:11 19 Июля На Сахалине ожидается сильный дождь
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
12:23 19 Июля У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 15:32 Сегодня На "Крыльях Сахалина" впервые определили сильнейших в кольцевом трофи
- 15:27 Вчера В Южно-Сахалинске в "Городе художников" открылась выставка Валентины Жуковой
- 12:18 Вчера На Сахалине стали известны сильнейшие дрифтёры "Крыльев Сахалина"
- 12:45 22 Июля Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни "АПОстров"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?