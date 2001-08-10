Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Амбассадоры уличной культуры и спорта в Сахалинской области смогут принять участие в 7-м сезоне международной конкурс-премии КАРДО. Проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" проходит в два этапа. Отбор в островном регионе состоится уже 27 июля. Оценивать заявки участников будут эксперты уличной индустрии, среди которых Громов Руслан– мастер спорта по брейкингу, а также победитель чемпионата России по брейкингу и хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Егор Соколов, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по джелам молодежи.

Драйв, адреналин, творчество - всех, для кого эти слова являются смыслом жизни, объединяет международная конкурс-премия КАРДО. Марафон помогает ярким представителям молодежи громко заявить о себе на всю страну, ведь его миссия - поиск, поддержка и продюсирование талантливых людей в области уличной культуры и спорта. Кроме того, кураторы премии информируют все мировое сообщество о креативных организациях, проектах и уникальных персонах из стрит-индустрии.

"Организуя площадку для отборочного этапа международной премии КАРДО, мы тем самым даем сахалинской молодежи шанс громко заявить о себе в мировом масштабе. Этот проект фактически является социальным лифтом для креативных ребят, которые нашли себя в уличном спорте и искусстве, растут и развиваются в этих направлениях. Агентство по делам молодежи всецело поддерживает инициативных островитян в их творчестве, и премия КАРДО — это еще одна возможность для них доказать, что сахалинские ребята талантливые, разносторонние и уникальные", - отметил директор Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

В рамках отборочного этапа международной конкурс-премии КАРДО лучшие представители уличной культуры и спорта проходят конкурсные испытания в нескольких номинациях. Региональный этап в Южно-Сахалинске, который состоится на базе арт-резиденции "Маяк" 27 июля, соберет активных представителей искусства граффити, хип-хопа, брейкинга и DJ. С 12:00 до 16:00 смотр уличных танцоров и представителей направления граффити. Затем свое творчество представят диджеи. Эксперты проведут мастер-классы для всех желающих островитян.

Лучшим из лучших вручат подарки и путевки на гранд-финал премии КАРДО. Он состоится в Ставрополе с 22 по 25 августа. Тысячи из десятков стран будут состязаться за лидерство в четырех форматах - премия, видео, соревнования, общественные проекты. Заявить свою творческую инициативу можно будет по направлениям BMX, кикскутеринга, хип-хопа, паркура, фрираннинга, трикинга, брейкинга, воркаута, граффити, скейтбординга и диджеинга.