В главной библиотеке Сахалина объявлен литературный конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают поразмышлять о здоровом образе жизни в жанре басни, рассказа или стихотворения. Конкурсные работы принимаются до 20 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В Конкурсе могут принять участие как профессиональные литераторы, так и не профессиональные авторы, проживающие в Сахалинской области и пишущие на русском языке, независимо от возраста и социального статуса.

Подведение итогов и определение победителей пройдет с 21 по 28 октября. Лучшие работы, отобранные жюри, войдут в короткий список победителей Конкурса, который станет основой для издания итогового безгонорарного литературно-художественного сборника для пополнения фондов библиотек Сахалинской области.