Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2024
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17:49, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут об айнской мифологии

Сахалинцам расскажут об айнской мифологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча с краеведом, гидом-проводником, победителем всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» Андреем Кафканом состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 июля. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Народный сахалинский гид». Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахРУНБ.

Темой встречи станет айнская мифология. Андрей Кафкан приоткроет тайну загадочного народа айну когда-то проживающего на территории южного Сахалина.

Встреча состоится в Центре международного сотрудничества (2-ой этаж СахОУНБ).

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.

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