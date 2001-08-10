Жителей Курильска приглашают на выставку художницы Натальи Дульцевой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский шиповник, папоротник, морская капуста, гребешок. Эти и другие неотъемлемые элементы островной природы нашли отражение в картинах Натальи Дульцевой. Её персональная выставка открылась в фойе Дома культуры и спорта города Курильска и будет доступна до 15 сентября, рассказали ТИА "Острова" в музее книги Чехова.
Наталья Дульцева – сахалинская художница, член Профессионального союза художников России. С 2023 года – участница стратегического проекта «Художники Сахалинской области», который реализуется в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
– До участия в проекте я работала дома, и обо мне знал только узкий круг людей. А теперь у меня появилась мастерская и возможность приехать на Итуруп со своей выставкой. Счастлива оказаться здесь! Большое спасибо за тёплый приём! – поприветствовала гостей художница.
Персональная выставка Натальи Дульцевой организована Литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
– Проект «Художники Сахалинской области» открывает множество возможностей и для авторов, и для ценителей искусства. Такие передвижные выставки – важная его составляющая. Это наша первая поездка на Итуруп в рамках проекта, но, надеемся, далеко не последняя, – отметила заведующая сектором научной работы музея книги А. П. Чехова Ольга Кузьмина.
На персональной выставке Натальи Дульцевой жители и гости Курильска увидят 10 картин. Все они вдохновлены любовью к родному краю.
– Очень здорово, когда сахалинские и курильские авторы отталкиваются от наших пейзажей, от нашего образа жизни. Это согревает и радует. Спасибо вам за творчество! – сказала председатель собрания Курильского городского округа Татьяна Белоусова.
После открытия выставки Наталья Дульцева провела авторскую экскурсию и мастер-класс для всех желающих. Под чутким руководством художницы участники нарисовали вулкан Богдана Хмельницкого акварельными маркерами.
– Последний раз я рисовала в школе и вместе с детьми, когда они были маленькими. Сегодня захотелось отвлечься от рутины, я и очень довольна процессом, – поделилась впечатлениями Анна Балашова.
23 июля в 18:00 мастер-класс «Вулканы Итурупа» в Рейдовском сельском клубе. Вход свободный!
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