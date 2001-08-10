Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юбилейный, десятый фестиваль «Крылья Сахалина – 2024» запомнится не только музыкой и авиацией, но и творческими занятиями. На протяжении всех трёх дней работала зона «Улица искусств». На площадке музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» гостей ждали мольберты и материалы для рисования, рассказали ТИА "Острова" в музее.

С помощью мастеров все желающие делали яркие работы на тематику фестиваля: «Улётный закат», «Полёт на дельтаплане», «Морская симфония» и «Вдохновляясь природой».

– На мастер-класс я пришла с 11-летней дочкой. Тема соответствовала фестивалю: мы рисовали свободу и полёт. Педагог всё понятно объясняла. Нам очень понравилось! – поделилась впечатлениями участница занятия Олеся.

Также гостей не оставили равнодушными перфомансы участника проекта «Художники Сахалинской области», члена регионального отделения «Союза художников России», Константина Колупаева. За короткий срок он создавал масштабные работы, превращая рисование в зрелищное шоу.

Напомним, стратегический проект «Художники Сахалинской области» реализуется в регионе с 2023 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.