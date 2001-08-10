Площадки музея книги Чехова на "Крыльях Сахалина" посетили более двух тысяч человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юбилейный, десятый фестиваль «Крылья Сахалина – 2024» запомнится не только музыкой и авиацией, но и творческими занятиями. На протяжении всех трёх дней работала зона «Улица искусств». На площадке музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» гостей ждали мольберты и материалы для рисования, рассказали ТИА "Острова" в музее.
С помощью мастеров все желающие делали яркие работы на тематику фестиваля: «Улётный закат», «Полёт на дельтаплане», «Морская симфония» и «Вдохновляясь природой».
– На мастер-класс я пришла с 11-летней дочкой. Тема соответствовала фестивалю: мы рисовали свободу и полёт. Педагог всё понятно объясняла. Нам очень понравилось! – поделилась впечатлениями участница занятия Олеся.
Также гостей не оставили равнодушными перфомансы участника проекта «Художники Сахалинской области», члена регионального отделения «Союза художников России», Константина Колупаева. За короткий срок он создавал масштабные работы, превращая рисование в зрелищное шоу.
Напомним, стратегический проект «Художники Сахалинской области» реализуется в регионе с 2023 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня В Поронайском районе продолжается работа по ямочному ремонту дорог
09:23 Сегодня На Сахалине открылась выставка к 225-летию Российско-американской компании
10:18 Сегодня В Южно-Сахалинске запустили иммерсивную экскурсию по городским муралам
10:39 Сегодня Сахалинские таможенники передали партию строительных товаров военнослужащим
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 12:45 Вчера Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни "АПОстров"
- 12:23 19 Июля У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
- 13:09 18 Июля Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта подписали на Сахалине
- 11:39 17 Июля На Сахалине стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лучшее краеведческое издание"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?