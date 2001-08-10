Сахалинцев приглашают на занятия по русским народным танцам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер-классы пройдут в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Занятия будут проводиться в беседке библиотеки каждый вторник в 16.00. Цикл мероприятий состоится в рамках летней площадки «Библиотека на отрытом воздухе», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Преподавателем выступит, хореограф, волонтер культуры Людмила Наливкина. Участники смогут не только научиться основам танца, но и глубже окунуться в богатую культуру России.

Количество мест ограничено, дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-28.