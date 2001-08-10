I фестиваль искусств пройдет в Сахалинском краеведческом музее 27-28 июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский областной краеведческий музей и Сахалинская филармония объявляют о проведении I фестиваля искусств «Невельской-фест».

27 и 28 июля в сквере краеведческого музея жители и гости города окунутся в волшебный мир классической музыки, удивительной истории и увлекательной творческой деятельности.

Фестиваль приурочен к юбилеям двух великих представителей русской культуры: 225-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина и 220-летию со дня рождения композитора М.И. Глинки. Не осталось незамеченным и другое знаменательное в истории Сахалинской области событие – открытие пролива между Сахалином и материком российским мореплавателем Геннадием Ивановичем Невельским 22 июля (3 августа) 1849 года.

В программе предусмотрено выступление оркестра Сахалинской филармонии, тематические экскурсии, просветительские и образовательные площадки, ярмарка сахалинских мастеров, квесты в городской среде, мастер-классы по танцам и музыкальные спектакли.

Первый фестиваль искусств «Невельской-фест» организован по поручению губернатора Валерия Лимаренко при поддержке регионального минкультуры и архивного дела. Его планируется проводить ежегодно в июле. Музыкальным руководителем фестиваля выступил дирижер, композитор, руководитель ЭСО Сахалинской филармонии Александр Лопатин. Идейными вдохновителями – директор Сахалинского областного краеведческого музея Ю.Ю. Алин, директор Сахалинской филармонии И.Ю. Александров и художественный руководитель Сахалинской филармонии А.А. Цветков-Толбин.

«Невельской-фест» направлен на широкую популяризацию академических искусств и несет социально-просветительскую миссию. Концертные программы фестиваля проходят на «открытом воздухе» и являются неотъемлемой частью культурной жизни современного города.

До встречи на фестивале!

Программа фестиваля

Музейная ярмарка (14:00-20:00).

На протяжении всех дней фестиваля вас ждет продажа изделий мастеров декоративно-прикладного и художественного творчества. Здесь вы сможете приобрести уникальные работы, выполненные с любовью и мастерством.

27 июля. 12:00. Торжественное возложение цветов к памятнику Г.И. Невельского (перекресток Коммунистического проспекта и проспекта Мира).

Выступление Военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона, художественный руководитель и главный дирижер – майор О.Н. Шигалов, дирижер – старшина оркестра А.А. Иванов.

Возложение цветов приурочено к знаменательному событию в истории Сахалинской области – открытию пролива между Сахалином и материком российским мореплавателем Геннадием Ивановичем Невельским 22 июля (3 августа) 1849 года.

27 июля. 14:00. Открытие фестиваля. Концерт «От классики до современности». Главная сцена Сахалинского областного краеведческого музея, северный фасад здания.

Первый день фестиваля откроет всеми любимыми камерный ансамбль «Дивертисмент». Несмотря на создание эстрадно-симфонического оркестра и многократно возросшую занятость музыкантов, камерный ансамбль «Дивертисмент» продолжает радовать своих поклонников музыкальными встречами. В этот раз коллектив под руководством Александра Лопатина представит программу «От классики до современности», где прозвучит музыка самых разнообразных жанров – музыка эпохи барокко (И. Бах), русских и зарубежных композиторов XIX–XX веков (А. Дворжак, А. Аренский, А. Глазунов), современных авторов (А. Лопатин, А. Пьяццолла). Неизменное теплое общение со зрителем, конечно, гарантировано.

27 июля. 15:00. Творческая площадка «Сувенир с Охотского моря». Сахалинский областной краеведческий музей, Розарий.

Главные герои творческого занятия – двустворчатые моллюски Охотского моря. Прежде, чем погрузиться в процесс росписи раковины, вы познакомитесь с научными фактами, мифами и легендами о моллюсках и их раковинах, с историей использования раковин моллюсков в декоративно-прикладном искусстве.

27 июля. 15:00. Тематическая экскурсия по выставке «Под российским небесным флагом: к 225-летию Российско-американской компании». Сахалинский областной краеведческий музей, Выставочный зал № 3.

Экскурсия-путешествие об создании, развитии и деятельности Российско-Американской компании в северной части Тихого океана. Вас ждет знакомство с подлинными уникальными экспонатами, редкими документами из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, Городского музея Г.И. Шелехова и Архива внешней политики Российской империи.

27 июля. 17:30. Сахалинский областной краеведческий музей, Розарий.

Мастер-класс от Школы танцев «ЛАЙМ».

Мастер-класс по многим направлениям танца: сальса, бачата, меренге, ча-ча-ча, рок-н-ролл, буги-вуги, хип-хоп, паппинг, вальс, хороводные танцы. Танцы – это здоровье, общение, положительные эмоции и свобода!

27 июля. 19:00. Закрытие первого дня фестиваля. Концерт «Путешествие по оркестру». Главная сцена Сахалинского областного краеведческого музея, северный фасад здания.

Музыканты Сводного эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии под управлением Александра Лопатина выступят сольно в сопровождении струнного оркестра, исполнив разнохарактерные произведения на различных музыкальных инструментах. Зрители познакомятся с произведениями для отдельных инструментов таких композиторов как А. Вивальди, В. Моцарт, К. Дебюсси, Ж. Оффенбах, А. Пьяццолла, Э. Морриконе, А. Лопатин. Музыканты покажут себя не только как прекрасные оркестранты, но и как замечательные артисты. Дирижёр и исполнитель – Александр Лопатин.

28 июля. 14:00. Камерная сцена Сахалинского областного краеведческого музея, южный фасад здания. Концерт русского романса «Глинка и Пушкин - два великих современника».

В год юбилеев двух великих сынов России - Михаила Глинки и Александра Пушкина - в рамках первого фестиваля искусств «Невельской-Фест» подготовлена уникальная программа русского романса «Глинка и Пушкин – два великих современника». Прозвучат всеми любимые и известные романсы: «Не пой, красавица, при мне...», «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желания» и другие. Программу исполнят солист Большого театра России, художественный руководитель Сахалинской филармонии Андрей Цветков-Толбин и солистка Сахалинской филармонии Татьяна Ржевская. Партию фортепиано исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов Дана Сенько.

28 июля. 15:00. Сахалинский областной краеведческий музей, Сахалинская областная детская библиотека, городская среда.

Квест «В поисках Счастья».

Интеллектуальная игра-путешествие по открытиям российского мореплавателя Г.И. Невельского. Участникам квеста предлагается в увлекательной форме познакомиться с интересными фактами из биографии этого выдающегося деятеля. Подсказками для выполнения заданий станут здания, учреждения, общественные пространства и магазины, расположенные на проспекте Мира. В их названиях и деталях спрятаны аналогии и прямые отсылки к важным событиям в жизни прославленного капитана.

Локации квеста захватывают территорию Сахалинского областного краеведческого музея, городского пространство и Сахалинской областной детской библиотеки. В финале участники сделают сувенир на память и получат ценные призы.

28 июля. 15:00; 16:00. Сахалинский областной краеведческий музей, зал «История геологического развития».

«Зажужжательная история» – это удивительный бэби-спектакль для малышей и их родителей. Программа спектакля выстроена на основе педагогической системы Монтессори. В рамках спектакля малыши будут играючи обучаться, и развиваться в более чем восьми направлениях. В программе классическая музыка, интерактивное взаимодействие, добрые подарки и море творчества. Классическая музыка станет важной частью этого спектакля и будет сопровождать малышей на протяжении всего действия.

28 июля. 15:30. Тематическая экскурсия по выставке «Под российским небесным флагом: к 225-летию Российско-американской компании». Сахалинский областной краеведческий музей, Выставочный зал №3.

Экскурсия-путешествие об учреждении, развитии и деятельности Российско-американской компании в северной части Тихого океана. Знакомство с подлинными уникальными экспонаты, редкими документами из фондов Сахалинского областного краеведческого музея, муниципального музея г. Шелехова, Архива внешней политики Российской империи.

28 июля. 15:30. Сахалинский областной краеведческий музей. Квест «Пойди туда – не знаю куда».

Квест – это возможность проявить смекалку и логическое мышление, продемонстрировать свои таланты и получить море положительных впечатлений. Всех участников квеста ждет сюрприз, но, чтобы его получить, нужно пойти туда – не знаю куда, и найти то – не знаю, что, то есть выполнить задания маршрутного листа по произведениям А.С. Пушкина, П.П. Бажова, Ю.М. Лермонтова.

28 июля. 15:30. Сахалинский областной краеведческий музей, зал «история открытия Сахалина и Курильских островов». Встреча с лектором А.С. Дегтярь «Римский-Корсаков и шхуна «Восток»: письма брату с далекого Сахалина».

С именем В.А. Римского-Корсакова и его паровой шхуной «Восток» связана первая добыча и использование сахалинского угля, первое плавание на судне через Татарский пролив в Амурский лиман и затем в устье Амура. Участники встречи узнают о приключениях, впечатлениях и размышлениях командира шхуны «Восток», которыми он делился со своими родными во время путешествия на остров Сахалин.

28 июля. 19.00. Закрытие фестиваля. Гала-концерт «Летний вечер». Главная сцена Сахалинского областного краеведческого музея, северный фасад здания.

Большим гала-концертом закрывается программа I фестиваля искусств «Невельской-Фест». Эстрадно-Симфонический оркестр п/у А. Лопатина Сахалинской филармонии исполнит классические произведения из золотой коллекции мировой музыки: П. Чайковский, С. Рахманинов, Ж. Оффенбах, Д. Шостакович, Дж. Пуччини, Д. Гершвин и др. Прозвучат также и вокальные композиции в исполнении солистки оркестра Татьяны Ржевской (сопрано).

Проникновенное исполнение и вдохновенная игра музыкантов останется надолго в памяти об этом летнем вечере на «Невельском-Фесте».