На Сахалине стартовал прием заявок на участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная библиотека островного региона объявляет о старте приема заявок на участие в конкурсе «Лучшее краеведческое издание», проводимого в рамках III Сахалинской областной выставки-ярмарки издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана», которая пройдет в СахОУНБ 25-26 сентября, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

К участию в выставке-ярмарке и конкурсе приглашаются авторы, издательские, полиграфические и общественные организации, средства массовой информации, библиотеки, музеи, архивы и другие учреждения культуры, искусства, образования и науки.

Конкурс пройдет в девяти номинациях:

Основные:

- «Наука. Образование – XXI век» (научные и научно-популярные издания по всем отраслям знаний, монографии, учебники, учебные и методические пособия);

- «История – наука для будущего» - (книги, сборники, продолжающие издания, отражающие краеведческую деятельность);

- «Большой России малый уголок» (изобразительные издания и альбомы, отражающие краеведческую исследовательскую деятельность);

- «Область, край в художественной литературе» (проза, поэзия, публицистика, детская литература);

- «Библиотечное краеведение» (библиографические, методические, спарвочные, тематические издания, сборники и материалы научно-практических конференций, подготовленные библиотеками);

Дополнительные:

- «Национальная литература народов Севера» (издания, отражающие творчество и искусство коренных и малочисленных народов Севера, их обычаи и традиции);

- «Электронное краеведческое издание» (все виды цифровых изданий и мультимедийных приложений, подготовленные в соответствии с требованиями);

- «Семейное чтение» (издания, направленные на укрепление семейных традиций, продвижение духовно-нравственных ценностей);

- «Сахалин выбирает» (лучшее издание, выбранное по результатам голосования пользователей).

Выставка-ярмарка «Книжное ожерелье Тихого океана» направлена на позиционирование Сахалинской области в едином культурном пространстве, повышение читательской культуры населения и социальной рекламы чтения, продвижение краеведческой информации, отражающей историческое прошлое и современное социально–экономическое развитие региона, выявление актуальных книгоиздательских проектов, укрепление межведомственного, межрегионального сотрудничества библиотек, авторов и издающих организаций.

Заявки на участие в областной краеведческой выставке-ярмарке и конкурсе принимаются до 30 августа по электронной почте [email protected] или в печатной форме по адресу: г. Южно–Сахалинск, ул. Хабаровская, 78. (2-й этаж. Зал им. Г.И. Невельского).

Подробнее о порядке, сроках проведения и технических требованиях к работам указано в Положении.

Церемония награждения победителей и участников конкурса состоится в СахОУНБ 26 сентября в 12.00.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (4242) 45-25-53, 45-25-13, 45-25-42.