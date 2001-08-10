"Крылья Сахалина" вновь порадуют фестивалем электронной этнической музыки "Этна"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фестиваль электронной этнической музыки «Этна» пройдет в рамках Х юбилейного фестиваля авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Об этом рассказал на пресс-конференции директор Сахалинской филармонии Илья Александров.
- В прошлом году мы впервые устроили для любителей этники это музыкальное событие. Оно отозвалось в сердцах многих гостей «крыльев», поэтому в этом году мы организуем его вновь. Местом проведения станет малая сцена, - отметил Илья Александров.
Участниками фестиваля электронной этнической музыки на юбилейных «Крыльях Сахалина» станут ансамбли «Ари ла миф» из Ноглик, «Мэнгумэ Илга» из Поронайска и «Кех» из Тымовского, музыкальный этнический проект «Лер миф», этнический проект электронной музыки «Неоновый шаман» и ансамбль этнокультурного центра «Люди Ых миф». Также зрителей мероприятия выступлением порадует приглашенный гость из Хабаровска Татьяна Игнатенко.
Фестиваль электронной этнической музыки «Этна» состоится 20 июля на малой сцене «Крыльев Сахалина». Начало в 15:00.
Всю подробную информацию, включая логистику и расписание вы можете узнавать на сайте https://sport65.ru/ksakh/.
За всеми актуальными новостями «Крыльев Сахалина» следите на официальных страницах фестиваля в телеграмме (https://t.me/krylyasakhalina) и ВК (https://vk.com/club221248260).
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