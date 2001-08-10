Летний ФотоКросс прошел в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционное состязание Центра молодежных инициатив на этот раз привлекло 15 команд. Среди них учащиеся школ, студенты, работающая молодежь. Все они в субботу, 13 июля, решили посоревноваться в скорости и творческих решениях, рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.
"Несколько раз в год мы проводим Фотокросс для любителей фотографии. Это отличная возможность проявить свою креативность, умение видеть прекрасное в обыденном и просто хорошо и полезно провести время с друзьями или семьёй", - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Участникам за 4 часа необходимо было сделать 5 фотографий на заданные темы:
- "Фото говорит";
- "Это Южный?";
- "Персонаж";
- "Стройка века";
- "Классно вместе".
Члены жюри, в состав которого вошли фотографы-профессионалы, член Союза фотохудожников России, а также некоммерческий художник оценивали техническое исполнение, художественность и оригинальность работ участников. За каждое задание команды могли получить до десяти баллов.
По итогам ФотоКросса места распределились следующим образом:
1 место – команда «Выдержка».
2 место – команда «Ангелы».
3 место – команда «Динозавры».
«Мы участвуем уже несколько лет в каждом ФотоКроссе. Даже пару раз побеждали. Идеи для фото рождаются после получения тем, заранее трудно предугадать и спланировать свои действия. Каждый раз – это ценный опыт для нас. ФотоКросс развивает мышление и фантазию", - поделились впечатлениями комнада друзей «Выдержка».
Кроме того, отдельные работы победили в номинациях:
«Оригинальный кадр» - команда «Выдержка»
«Самый актуальный кадр» - команда «Ангелы»
«Удачно пойманный кадр» - команда «Юкидян продакшн»
В летнем Фотокроссе участников ждала и дополнительная номинация - «Любимый сквер». Для победы в ней ребятам нужно было опубликовать во ВКонтакте фото, сделанное в любом сквере города. Команда «В мире доброты и красоты!» завоевала в этой номинации первое место.
После оглашения результатов участники могли получить разбор своих работ от экспертов ФотоКросса: члены жюри давали полезные советы, озвучивали объективную критику, делились источниками вдохновения и полезной литературой по фотоискусству.
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