Летний ФотоКросс прошел в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционное состязание Центра молодежных инициатив на этот раз привлекло 15 команд. Среди них учащиеся школ, студенты, работающая молодежь. Все они в субботу, 13 июля, решили посоревноваться в скорости и творческих решениях, рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.

"Несколько раз в год мы проводим Фотокросс для любителей фотографии. Это отличная возможность проявить свою креативность, умение видеть прекрасное в обыденном и просто хорошо и полезно провести время с друзьями или семьёй", - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Участникам за 4 часа необходимо было сделать 5 фотографий на заданные темы:

- "Фото говорит";

- "Это Южный?";

- "Персонаж";

- "Стройка века";

- "Классно вместе".

Члены жюри, в состав которого вошли фотографы-профессионалы, член Союза фотохудожников России, а также некоммерческий художник оценивали техническое исполнение, художественность и оригинальность работ участников. За каждое задание команды могли получить до десяти баллов.

По итогам ФотоКросса места распределились следующим образом:

1 место – команда «Выдержка».

2 место – команда «Ангелы».

3 место – команда «Динозавры».

«Мы участвуем уже несколько лет в каждом ФотоКроссе. Даже пару раз побеждали. Идеи для фото рождаются после получения тем, заранее трудно предугадать и спланировать свои действия. Каждый раз – это ценный опыт для нас. ФотоКросс развивает мышление и фантазию", - поделились впечатлениями комнада друзей «Выдержка».

Кроме того, отдельные работы победили в номинациях:

«Оригинальный кадр» - команда «Выдержка»

«Самый актуальный кадр» - команда «Ангелы»

«Удачно пойманный кадр» - команда «Юкидян продакшн»

В летнем Фотокроссе участников ждала и дополнительная номинация - «Любимый сквер». Для победы в ней ребятам нужно было опубликовать во ВКонтакте фото, сделанное в любом сквере города. Команда «В мире доброты и красоты!» завоевала в этой номинации первое место.

После оглашения результатов участники могли получить разбор своих работ от экспертов ФотоКросса: члены жюри давали полезные советы, озвучивали объективную критику, делились источниками вдохновения и полезной литературой по фотоискусству.