Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2024
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11:44, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Юный сахалинцы продемонстрировали свои вокальные таланты

Юный сахалинцы продемонстрировали свои вокальные таланты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отчетный концерт вокальной студии «Орфей» продюсерского центра «Войс груп» прошел в главной библиотеке островного региона 11 июля. Дети в возрасте от 3 до 17 лет показали, чему научились за прошлый учебный год, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостям вечера, в числе которых родители выступающих и постоянные читатели СахОУНБ, было представлено 26 творческих номера. Ребята пели о лете, детстве, окружающем мире, друзьях, своих желаниях и мечтах.

 Встреча была наполнена звонки голосами, искренними улыбка, слезами умиления и невероятной гордости за подрастающее поколение.

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