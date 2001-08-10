11:44, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Юный сахалинцы продемонстрировали свои вокальные таланты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отчетный концерт вокальной студии «Орфей» продюсерского центра «Войс груп» прошел в главной библиотеке островного региона 11 июля. Дети в возрасте от 3 до 17 лет показали, чему научились за прошлый учебный год, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Гостям вечера, в числе которых родители выступающих и постоянные читатели СахОУНБ, было представлено 26 творческих номера. Ребята пели о лете, детстве, окружающем мире, друзьях, своих желаниях и мечтах.
Встреча была наполнена звонки голосами, искренними улыбка, слезами умиления и невероятной гордости за подрастающее поколение.
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