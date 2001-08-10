Сахалинская библиотека стала участником XIV международного фестиваля "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фестиваль, приуроченный к Году семьи и Годам культуры России – Китая, проходил с 28 июня по 2 июля 2024 года в Благовещенске и собрал издателей, писателей и библиотекарей из обеих стран, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.
Программа фестиваля включала конференции, круглые столы, презентации, выставки, мастер-классы, спектакли, кинопоказы, творческие встречи и концерты.
В рамках деловой программы «Под небом единым», проходившей в Амурской областной научной библиотеке им. Н. Н. Муравьева-Амурского, главный библиотекарь информационного центра международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Ольга Пятницкая выступила с докладом «Эффективные механизмы и перспективы реализации международного сотрудничества в сфере культуры (из опыта работы Сахалинской областной универсальной научной библиотеки». Она также передала китайским коллегам книги о Сахалине, что стало началом международного обмена книгами между Россией и Китаем.
В рамках международной деловой программы «Под небом единым», которая проходила в Амурской областной научной библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского, главный библиотекарь Информационного центра международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Ольга Пятницкая. Она выступила с докладом «Эффективные механизмы и перспективы реализации международного сотрудничества в сфере культуры (из опыта работы Сахалинской областной универсальной научной библиотеки». Кроме того, она вручила китайским коллегам книги о Сахалине, положив начало международному книгообмену с КНР.
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