Сахалинская библиотека стала участником XIV международного фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль, приуроченный к Году семьи и Годам культуры России – Китая, проходил с 28 июня по 2 июля 2024 года в Благовещенске и собрал издателей, писателей и библиотекарей из обеих стран, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Программа фестиваля включала конференции, круглые столы, презентации, выставки, мастер-классы, спектакли, кинопоказы, творческие встречи и концерты.

В рамках деловой программы «Под небом единым», проходившей в Амурской областной научной библиотеке им. Н. Н. Муравьева-Амурского, главный библиотекарь информационного центра международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Ольга Пятницкая выступила с докладом «Эффективные механизмы и перспективы реализации международного сотрудничества в сфере культуры (из опыта работы Сахалинской областной универсальной научной библиотеки». Она также передала китайским коллегам книги о Сахалине, что стало началом международного обмена книгами между Россией и Китаем.

В рамках международной деловой программы «Под небом единым», которая проходила в Амурской областной научной библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского, главный библиотекарь Информационного центра международного сотрудничества Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Ольга Пятницкая. Она выступила с докладом «Эффективные механизмы и перспективы реализации международного сотрудничества в сфере культуры (из опыта работы Сахалинской областной универсальной научной библиотеки». Кроме того, она вручила китайским коллегам книги о Сахалине, положив начало международному книгообмену с КНР.