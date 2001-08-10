Победителем дуатлона "Анивское взморье - 2024" стал Кирилл Смирнов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине подвели итоги традиционного дуатлона «Анивское взморье». В нем приняли участие более 50 спортсменов в возрасте от 18 лет и старше, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Испытания проходили на территории автодороги Анива – Песчанское. Для атлетов подготовили два этапа прохождения трассы: беговую, длиной 7,5 км (5 км в начале гонки и 2,5 в заключении, после велосипеда), и велосипедную – 20 км. Выступить можно было как в индивидуальном, так и в командном зачетах.
По результатам состязаний абсолютным победителем второй год подряд стал Кирилл Смирнов (01:05,04.4). Среди женщин первой к финишу пришла Юлия Завьялова (01:16,39.7).
В командной эстафете лучшее время показал «Эдельвейс» (01:07,16.3) в составе Светланы Власенко и Юрия Лагуна.
Ознакомиться с протоколами соревнований можно по ссылке.
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