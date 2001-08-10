В Южно-Сахалинске состоялся благотворительный концерт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице накануне прошел творческий вечер в поддержку сахалинцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Благотворительный концерт в рамках проекта Народного фронта "Всё для Победы" собрал в киноконцертном зале «Октябрь» много горожан, которые пришли посмотреть выступления творческих коллективов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Открыл мероприятие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, поблагодарив неравнодушных сахалинцев. Глава региона вручил активным членам общероссийского народного фронта медали «Сахалинская область - Фронту» за активную работу.

В их числе - руководитель регионального исполкома Народного фронта Алена Силачева. Она особо поблагодарила режиссера концерта Вячеслава Батумски за большую помощь в организации мероприятия.

- Сегодня у нас прошел благотворительный концерт в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы». Для нас это очень значимое мероприятие, поддержка нужна как никогда. Помощи никогда не бывает много. Мы в тылу, а наши ребята- сахалинцы - в зоне проведения специальной военной операции - и единым фронтом мы сообща сможем сделать многое, победа будет за нами, - отметила Алена Силачева.

- Я пришла на концерт, чтобы поддержать защитников. По возможности всегда стараюсь помочь ребятам, к примеру, вяжу маскировочные сети. За всех болею и жду нашей победы, - поделилась южносахалинка Нина Медюк.

Житель Южно-Сахалинска Дмитрий Баженов также пришел на концерт.

- Очень радует, что у нас оказывается большая поддержка и участникам, и их семьям, это чувствуется на передовой. И так важно, что здесь такие мероприятия проходят, это помогает поддерживать дух, - делится горожанин.

Организатором концерта выступило региональное отделение «Народного фронта» совместно с министерством культуры и архивного дела Сахалинской области при поддержке региональной общественной организации «Союз деятелей эстрадного искусства» и регионального отделения общественной инициативы «Культурный фронт России».

Напомним, в Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Сопричастность», запущенного губернатором Валерием Лимаренко в 2022 году. Инициативу активно поддерживает администрация Южно-Сахалинска и мэр города Сергей Надсадин. Стать его участником может любой желающий. В пунктах сбора помощи принимаются вещи первой необходимости, а также письма и открытки.

Народный фронт ведет сбор для поддержки защитников и мирного населения, ознакомиться с информацией можно по ссылке.