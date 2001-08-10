Школьники знакомятся с выставкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжает работу выставка «Сахалинские традиции - нам есть чем гордиться», которая расположена на территории мультимедийного парка «Россия - моя история». Особой популярностью экспозиция пользуется у коллективов пришкольных лагерей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, выставка «Сахалинские традиции» ярко представляет историю освоения Сахалина, значимые проекты, развитие отраслевых направлений, культурную жизнь и традиции региона. Проект реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко, Правительства Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела.

- В рамках работы пришкольного лагеря мы большое значение уделяем патриотическому воспитанию. И в этом направлении выставка «Сахалинские традиции» является обязательной частью нашей образовательной программы. С ее помощью мы знакомим школьников, даже самых маленьких, с культурой и традициями нашей прекрасной области, - отметила воспитатель пришкольного лагеря гимназии № 1 Ксения Заяц, сопровождающая детей на выставке.

Музейное пространство экспозиции «Сахалинские традиции - нам есть чем гордиться» включает в себя 14 информационных блоков, где представлены рыболовная, нефтяная, энергетическая и угольная промышленность, строительство, торговля, сельское хозяйство, образование, туризм, спорт, здравоохранение, культура, транспорт и социальная поддержка. Биографии знаменитых земляков знакомят с тружениками данных отраслей.

- Эта выставка - уникальная возможность расширить свой кругозор и прикоснуться к сахалинским традициям. Ее посетители могут погрузиться в историю региона, узнать как осваивался остров, какие проекты сейчас реализуются. А также проникнуться к людям, которые день за днем формируют сегодняшний день нашей островной земли, - подчеркнула активист Народного фронта София Ковалева. - Я вижу, что детям очень нравится, здесь много интерактивных экспонатов и рекомендую выбрать время и прийти сюда с семьей, родственниками и друзьями. Вы обязательно интересно и с пользой проведете время.

Наиболее широко выставка демонстрирует историю островной столицы, представленную в 5 тематических локациях: Южно-Сахалинск исторический, современный, город-курорт, культурная столица и город будущего. Проект поддержан мэром Сергеем Надсадиным и администрацией областного центра. Совершить путешествие в прошлое будущее родного города может любой желающий.

По словам организаторов выставка «Сахалинские традиции» ориентирована на широкую аудиторию. Здесь органично расположились музейные предметы, гидрофизические станции, макеты платформы «Моликпак», буровых установок «Ястреб» и «Беркут», театральные награды, показана работа санитарной авиации, аэровокзальный комплекс, статистические данные, много интерактивных экспонатов и мест, где можно сделать интересные фото на память. Выставка становится открытием даже для жителей города, в их числе главный врач городской больницы им. Анкудинова Андрей Ширяев.

- Сегодня я с огромным удовольствием осмотрел экспозицию. Есть такое выражение - кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя. Этот проект говорит об истории и развитии региона. Очень радостно, что я вижу здесь сегодня много детей, которые знакомятся с нашими традициями, ведь они - наше будущее. Все, что здесь представлено, очень важно для развития нашей духовности. Эту выставку необходимо посещать и детям, и родителям, - рассказал Андрей Ширяев.

Временная экспозиция «Сахалинские традиции» - нам есть чем гордиться» действует до середины сентября. Каждую неделю здесь организованы новые творческие активности от муниципалитетов островного региона. Сейчас проходит неделя Смирныховского городского округа с мастер-классами, презентациями, краеведческими играми, дегустациями, акциями и викторинами. Выставка работает со вторника по воскресенье, с 11.00 до 18.00, понедельник - выходной. Вход свободный.