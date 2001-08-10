На Сахалине открылась выставка ко Дню семьи, любви и верности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экспозиция «Семьей возродится Россия» открылась 3 июня. На ней представлены книги об истории возникновения семьи и брака, об истории праздника и книги по психологии семейных отношений и воспитании детей, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Вниманию посетителей представлено прекрасно иллюстрированное подарочное издание «Святые Петр и Феврония. Покровители семьи» из серии «Религии мира». В нём собраны молитвы к особочтимым святым Муромской земли, незримому Небесному окружению благоверным князю Петру и княгине Февронии, их краткие жития и интересные исторические сведения о некоторых малоизвестных святых местах Владимирской епархии.
Издание «Пётр и Феврония: Совершенные супруги» написано Ириной Левиной и Дмитрием Володихиным. Авторы взяли на себя труд разобраться в скрытых смыслах и реальной исторической подоплёке знаменитой «Повести о Петре и Февронии Муромских», в которой представлены образы двух любящих супругов, проживших удивительную, полную приключений жизнь и умерших в один день. Книга издана издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей».
Известный отечественный историк и философ Юрий Семёнов в книге «Происхождение брака и семьи» попытался нарисовать конкретную картину возникновения и эволюции семьи и брака. Автор рассматривает и подробно описывает все формы брака, существовавшие на протяжении веков и приведшие в конце концов к возникновению моногамной семьи.
Автор «Беззаботного материнства» Мария Мошарова – мама семерых детей и бабушка троих внуков, известный российский блоггер. Книга наполнена трогательными и глубокими историями бесстрашной мамы, решившейся на отважное путешествие рождения и воспитания семерых детей, трое из которых родились, когда ей было уже за сорок.
Фёдорова Екатерина в книге «69 секретов счастливого брака» попыталась обозначить основные подводные камни брака и дать карту, с помощью которой их можно обойти, не потеряв себя и сохранив любовь.
После экспонирования некоторые книги можно будет взять на дом.
Выставка расположена в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 31 июля.
Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-27.
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