Сахалинцев приглашают на творческий вечер Алексея Баяндина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча в кругу друзей состоится 9 июля в 17.00. Гостей ждут разговоры по душам и песни под гитару, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Многие сахалинцы знают Алексея Баяндина, как творческого, интересного, увлеченного человека. К тому же он довольно ярко проявил себя в музыкальном и вокальном творчестве: является автором, исполнителем многих песен и участником проекта «Воспетые острова» (об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах), увлекается живописью.

После окончания факультета иностранных языков Хабаровского пединститута, получив диплом преподавателя французского языка и отслужив в погранвойсках на Черном море, успел поработать в Южно-Сахалинском специализированном конструкторском бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН.

Жизнь на краю земли оказалась очень интересной и богатой на события. Она открыла новые горизонты, сформировала Алексея как профессионала и разностороннюю личность.

Недавно Алексей Баяндин покинул остров, отработав здесь 33 года. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге и успешно реализует свои творческие планы.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефонам: +7(4242)45-25-37, 45-25-38.