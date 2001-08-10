Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2024
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14:51, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открылась выставка "…Мудрая книга – помощник в семье"

В Южно-Сахалинске открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспозиция открылась 1 июня. Она приурочена к тематическому Году семьи и рассказывает о двух самых известных в истории русской литературы этикетно-бытовых текстах, содержащих советы на все случаи жизни – «Домострой» и «Юности честное зерцало», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

«Домострой» включал рекомендации для семейной и бытовой жизни русских людей в XVI веке и его предписаниями руководствовались, особенно в крестьянских и купеческих семьях, вплоть до середины XIX века.  Другое, не менее популярное издание – "Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов", содержало нормы поведения, в первую очередь, для молодых людей XVIII века. Именно на этой книге было воспитано несколько поколений российских дворян.

Эти учебники житейской мудрости неизменно вызывают читательский интерес, а некоторые наставления не потеряли своей актуальности и в настоящее время.

Выставка расположена в зале каталогов (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 1 сентября.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-53.

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