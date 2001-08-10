Выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве" открылась в Благовещенске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В выставочном зале – филиале Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского в Благовещенске состоялось открытие выставки «Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве» (живопись и графика сахалинских художников из фондов Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и частных коллекций). Межрегиональный проект реализован при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и министерства культуры и национальной политики Амурской области. Открытие выставки состоялось в рамках XIV Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», рассказали ТИА "Острова" в музее.
Отметим, что активное участие в фестивале приняла сахалинская делегация. В столице Амурской области прошли концерты артистов Сахалинской филармонии, а на открытии выставки из фондов музея книги Чехова выступил Заслуженный работник культуры островного региона Георгий Зобов с песней «Отец Сахалин». Также на открытие прибыл член Союза художников России Дё Сон Ен, чьи работы представлены на выставке.
– В рамках международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» мы ежегодно приглашаем в гости различные регионы Дальнего Востока, в этом году искренне рады приветствовать Сахалин. Надеюсь жители и гости нашего города оценят творчество сахалинских художников, их работы словно пропитаны морем и островным воздухом, создавая особенную атмосферу, – отметила министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова. Она вручила благодарственные письма за организацию выставки представителям музея книги Чехова – директору Евгении Фирсовой, заместителю директора Анастасии Степаненко, заведующей отделом функционирования выставочных центров Альвине Сулеймановой и специалисту экспозиционно-выставочного отдела Арина Лукашенко, которая провела первую экскурсию по экспозиции.
Выставка «Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве» будет работать в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского до 4 августа. Уникальный художественно-просветительский проект даёт возможность совершить визуальное путешествие по главам книги через работы сахалинских художников, выполненные в различных техниках и жанрах. В экспозиции представлены 65 произведений искусства, из них живопись и графика А. А. Абрамова, В. Д. Бейбулатова, Дё Сон Ена, Н. В. Троегубовой и других авторов, а также декоративно-прикладное искусство сахалинских мастеров.
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