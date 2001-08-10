В Южно-Сахалинске открылась выставка творческих работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка творческих работ в технике линогравюра открылась в главной островной библиотеке 28 июня. Картины созданы в период учебного года 2023-2024. Экспозиция раскрывает уникальность линогравюры как разновидности художественной графики, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В своих работах участники продемонстрировали разнообразие творческих способностей, приобретенных за короткий период. В процессе создания линогравюр они приобрели новые знания и опыт, разработали свой уникальный стиль и нашли единомышленников.

Название выставки обусловлено тем, что мастерская объединила представителей разных профессий и возрастов, от подростков до пожилых людей. Совместная работа способствовала обмену опытом, в том числе житейским, и сохранению связи между поколениями.

Экспозиция расположена в фойе зала отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 30 июля.

Справка

Линогравюра — это старинная техника высокой печати начала XX века, при которой рисунок вырезается на линолеуме и отпечатывается на бумаге тиражом до 500 экземпляров, в том числе на офортном станке. Этот метод позволяет создавать сложные и выразительные узоры в разных цветах и оттенках.