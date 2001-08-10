На Сахалине открылся летний литературный клуб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие прошло 26 июня в рамках Всероссийского проекта «Литературный марафон. Второй сезон», организованного Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых". Участниками клуба могут стать граждане от 14 до 35 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На встрече присутствовала куратор направления культура и искусства регионального отделения «Движение первых» Светлана Головина. Он рассказала о Всероссийском проекте и о планах совместного литературного клуба.

– Нашими задачами является развитие литературного потенциала, возможность раскрытия творческих способностей в новых формах, а также содействие профессиональной ориентации обучающихся посредством вовлечения в литературное творчество. – отметила гостья.

В клубе запланированы различные мастер-классы, квесты и квизы, фотоконкурсы и фотокросс, творческие выездные мероприятия и многое другое.

После вступительной части ребята разошлись по площадкам – квиз «Как ты знаешь интернет?», мастер-класс по коллажу «Библиотека глазами молодежи» и складывание литературных мегапазлов.

Заседание литературного клуба "Между строк" планируется проводить два раза в месяц. О дате первой встречи будет сообщено отдельно. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-26.