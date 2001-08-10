В Благовещенске откроется выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Выставочном зале Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского (ул. 50 лет Октября, 2/2) открывается выставка «Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве» (живопись и графика сахалинских художников из ГБУК «Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и частных коллекций) (6+). Уникальный художественно-просветительский проект реализован Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области и Министерством культуры и национальной политики Амурской области. Открытие состоится 28 июня в 15:00 в рамках XIV Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», рассказали ТИА "Острова" в музее.
А. П. Чехов в 1890 году совершил крайне сложное путешествие на остров Сахалин, и после поездки он ещё несколько лет потратил на работу над одноимённой книгой. Изданные в 1895 году путевые записки до сих пор являются источником вдохновения как для исследователей и писателей, так и для художников. Выставка из фондов музея книги Чехова и частных коллекций – это возможность совершить визуальное путешествие по главам книги через художественные работы!
В экспозиции представлены 65 произведений изобразительного творчества, в числе которых живопись и графика А. А. Абрамова, В. Д. Бейбулатова, Дё Сон Ена, Н. В. Троегубовой и других авторов, а также предметы декоративно-прикладного искусства сахалинских мастеров. Создатели выставки надеются, что она позволит посетителям открыть для себя много нового и о Сахалине как уникальном месте на карте России, и об особенной книге А. П. Чехова, продолжающей вдохновлять творчески одарённых людей.
Выставка будет работать в Благовещенске до 4 августа.
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