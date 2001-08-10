В Южно-Сахалинске проходит выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Искусство, мощь, история – выставка «Корабли России. Эпоха парусного флота» открывается в музее книги Чехова при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Это продолжение авторского проекта, посвящённого развитию отечественного флота, напомним, первая выставка открылась в музее книги Чехова осенью прошлого года, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Нынешняя экспозиция посвящена знаменитым парусным кораблям России. От первого судна, построенного европейскими мастерами для торговли с Персией до фрегатов «Паллада» и «Диана», описанных И. А. Гончаровым, – в экспозиции можно познакомиться с яркими представителями военно-морского прошлого нашей страны. В том числе, и с кораблями, в строительстве которых принимал участие лично царь Пётр I.

Каждый из представленных кораблей не только сыграл свою роль в отечественной истории, но и нашёл отражение как в живописи и графике, так и в произведениях писателей и поэтов. В экспозиции эпоху парусного флота воссоздали при участии партнёров – музея-заповедника «Музей Мирового океана» (г. Калининград), Центрального военно-морского музея им. Петра Великого (г. Санкт-Петербург) и Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.

Открытие выставки «Корабли России. Эпоха парусного флота» состоится в музее книги Чехова 27 июня в 18:00. Вход свободный!

Экспозиция будет работать до 28 июля.