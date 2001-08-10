Участники южно-сахалинского проекта поговорили об уличном искусстве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В арт-галерее «Художественная фабрика» состоялась встреча с куратором и первыми художниками паблик-арт проекта «Взгляды», работающими в Южно-Сахалинске. Они поговорили о конкурсе, опыте участия, своем творческом пути, феномене уличного искусства, который встраивается в современную городскую среду. Приезжие специалисты также поделились впечатлениями от поездки на остров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в Южно-Сахалинске при поддержке губернатора и мэра Сергея Надсадина реализуется масштабный проект, в основе работ лежит творческое видение художников, новые муралы украсят туристические маршруты города. В рамках проекта в течение лета запланированы лекции, мастер-классы, в ходе которых участники конкурса будут делиться своими знаниями, идеями, наработками.

Сейчас в островной столице работают первые художники-победители. На фасаде здания Дворца детского (юношеского) творчества свою идею в стиле «пластилиновый реализм» воплощает Тимур Форк. Над созданием мурала на ул. Емельянова, 15а работает художник Анастасия Нан.

Как поделился куратор проекта Герман Алкидный, в июле и августе на остров прилетят другие участники проекта, более 30 человек. Всех их ждет здесь активная программа.

- Я впервые на Сахалине. Здесь потрясающая природа, меня такие пейзажи вдохновляют. Рада, что реализую здесь свой очередной проект, посвященный вашей природе. На пятиэтажном доме - сахалинский берег, вокруг море с чешуей, которая символизирует изобилие. В облаках моей работы можно рассмотреть древние узоры нивхов. Центром композиции является Дракошка, это вымышленный персонаж, напоминающий рысь. Тема посвящена сохранению ценных хвойных лесов на Сахалине, - поделилась художник из Москвы Анастасия Нан.

- Для нас важно, чтобы проект не превращался просто в роспись стен. Мы работаем в пространстве искусства, культуры, здесь - другие слои. К нам не просто приехали ремесленники, которые переносят изображение с объекта А на объект Б. Каждая работа - история самого художника с концепцией. Хотелось бы, чтобы горожане к этому внимательно отнеслись и оценили работы, - поделился куратор паблик-арт проекта «Взгляды» Александр Мущенко.

Организаторы проекта разрабатывают программу встреч художников с горожанами, в ближайшее время расписание появится на сайте. Там же можно ознакомиться с подробной информацией о программе «Взгляды», ее участниках, экспертном совете.