Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную Сербии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжно-иллюстративная выставка «Сербия: история, судьбы, традиции» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 июня, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В экспозиции представлены издания сербских и российских авторов о Сербии и ее выдающихся личностях, среди которых: Никола Тесла, Новак Джокович, Эмир Кустурица, Милорад Павич и многие другие. Выставка направлена на всестороннее изучение культурного наследия Сербии, сербского языка и её духовного родства с Россией.

Экспозиция расположена в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 20 июля.

Справки по телефону: +7(4242) 45-25-47.