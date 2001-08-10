"АнимациЯ" вновь порадует своим творчеством гостей "Крыльев Сахалина"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группа "АнимациЯ" станет одним из хэдлайнеров предстоящего Х юбилейного фестиваля авиации, музыки и спорта "Крылья Сахалина". По многочисленным просьбам сахалинцев коллектив выступит на мероприятии в третий раз, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

"АнимациЯ" была основана в 2000-м Константином Кулясовым и до сих пор является постоянной участницей культовых рок-фестивалей. Самыми известными песнями группы стали песни "Родина", "Спички", "Воздух" и "Журавли".

Ранее стало известно, что на сцену "Крыльев Сахалина" поднимется музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok.

В прошлом году хедлайнерами "Крыльев" стали "Сурганова и оркестр", "АнимациЯ", "Конец фильма" и "Рок-Синдром". В этот раз ожидается десяток ведущих рок-коллективов страны.

Напомним, крупнейший фестиваль на Дальнем Востоке пройдет на аэродроме Пушистый Корсаковского района с 19 по 21 июля. Событие включает в себя не только концерт с приглашенными рок-звёздами, но и различные активности - мотофристайл, частная авиация, показательные выступления парашютистов и авиатехники, танковые стрельбы, выставка боевой техники, полеты на воздушных шарах, джип-триал, панкратион, грандиозный фейерверк и многое другое. Вход свободный!

X фестиваль авиации, музыки и спорта "Крылья Сахалина" пройдет в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024". Этот форум уже шестой год подряд становится главным мероприятием по поддержке технологических и социальных проектов, запуску новых инициатив и развитию промышленности.