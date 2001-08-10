Radio Tapok выступит на юбилейном фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов, известный под творческим псевдонимом Radio Tapok, создает эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2022 года начал выпускать свои собственные альбомы, в которых воспеваются исторические события, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Крупнейший фестиваль на Дальнем Востоке пройдет на аэродроме Пушистый Корсаковского района с 19 по 21 июля. Событие включает в себя не только концерт с приглашенными рок-звёздами, но и различные активности - мотофристайл, частная авиация, показательные выступления парашютистов и авиатехники, танковые стрельбы, выставка боевой техники, полеты на воздушных шарах, джип-триал, панкратион, грандиозный фейерверк и многое другое.

В прошлом году хедлайнерами «Крыльев» стали «Сурганова и оркестр», «АнимациЯ», «Конец фильма» и «Рок-Синдром». В этот раз ожидается десяток ведущих рок-коллективов страны. Вход свободный!

X фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» пройдет в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024». Этот форум уже шестой год подряд становится главным мероприятием по поддержке технологических и социальных проектов, запуску новых инициатив и развитию промышленности.