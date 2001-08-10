В Южно-Сахалинске пройдет литературно-музыкальный вечер, посвящённый Юрию Визбору
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча, приуроченная к 90-летию со дня рождения советского автора-исполнителя, поэта, журналиста, актера Юрия Визбора, пройдет в главной библиотеке островного региона 20 июня. Начало в 18.30Ю рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Гостям напомнят об удивительной жизни барда: его творческом пути исполнителя, фильмографии, а также насыщенной личной жизни. Кроме того, на встрече прозвучат известные песни Юрия Визбора в исполнении Вениамина Кима, Павла Гаврикова, группы «ВАРИАНТЫ», Вячеслава Юрьева, Ольги Грабко, Евгения Кормщикова, Ольги Ротовой, Альберта Де, Майи Евраш и других сахалинских исполнителей авторской песни. Инициаторами концерта выступили участники творческого объединения «АПОстров»
Вечер пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Дополнительная информация по телефонам: +7(4242) 452554, 8-963-289-27-72.
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