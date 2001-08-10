В Южно-Сахалинске открывается выставка "Морская стихия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Летний сезон стартует в галерее «Город художников» – музей книги Чехова приглашает на выставку «Морская стихия» (0+), объединившую работы островных художников в жанре «марина». Проект организован при поддержке островного министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Для Сахалина, со всех сторон омываемого волнами заливов и проливов, это особая стихия – своя, родная. Свежий солёный ветер, грозный шторм или алый закат на горизонте – всё это море, каким знают его сахалинцы. И в котором черпают бесконечное вдохновение островные художники!
На выставке «Морская стихия» представлены работы сахалинских авторов, посвящённые морю в самых разнообразных его проявлениях и настроениях. В экспозиции – около 30 произведений Натальи Дульцевой, Яны Кио, Татьяны Ольчук и многих других. В этих работах отражено всё, что связано с морем – красота пейзажей, островные порты и природные памятники, и, конечно, сахалинские маяки – символ родного берега, где всегда ждут.
Выставка «Морская стихия», омытая волнами, просоленная ветром и согретая лучами прибрежного солнца, приглашает посетителей! Открытие состоится 18 июня в 17:00 в галерее «Город художников» (ТРК «Сити Молл», 4-й этаж, переход в строение С). Вход свободный.
Экспозиция будет работать до 7 августа.
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