В Южно-Сахалинске открылась выставка "Явление чрезвычайное"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В день рождения А. С. Пушкина – 6 июня – в музее книги Чехова открылась выставка «Явление чрезвычайное», созданная в партнёрстве с Государственным центральным музеем кино (г. Москва) и Всероссийским музеем А. С. Пушкина (г. Санкт-Петербург). Проект реализован при поддержке островного министерства культуры и архивного дела в рамках празднования 225-летия поэта и писателя. На открытии выставки гостей приветствовали стихами – в исполнении лауреата конкурса чтецов «Читая Чехова» Ивана Журавского и ведущего программы «Вести. Сахалин-Курилы» Никиты Клеваного, рассказали ТИА "Острова" в музее.
– Создавая эту выставку нам хотелось отойти от классического, хрестоматийного образа и представить Пушкина, который актуален сегодня. Эту концепцию воплощали молодые сотрудники музея, представляя классика в самых неожиданных ракурсах. Но мы надеемся, что именно такой подход может привлечь к знакомству с поэтом и писателем наше молодое поколение, а тех, кто уже знаком с его творчеством, побудит перечитать бессмертные произведения, – отметила директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.
Создатели выставки «Явление чрезвычайное» постарались собрать существующие сегодня представления об А. С. Пушкине. В комплексах экспозиции можно увидеть и классические изображения в акварели, и «хулиганские» наброски о жизни Пушкина в наши дни, и ретроспективу 27 кинокартин, в которых поэт и писатель представлен на экране, чтобы сравнить, кому из артистов удалось передать его образ наиболее точно. Отдельным комплексом выделен «оцифрованный» классик – в необычных интернет- и медиапроектах.
– Мы увидели, что многие авторы часто акцентировали внимание на внешности Пушкина, каких-то характерных вещах, но у каждого он получился по-своему. И мы решили, что наша экспозиция должна быть продолжена – с помощью инициативы и фантазии посетителей. Каждому мы предлагаем изобразить своего Пушкина, поделившись своим видением классика, – подчеркнула куратор проекта, специалист экспозиционно-исследовательского отдела музея книги Чехова Мария Овчаренко.
Отметим, что экспозиция «Явление чрезвычайное» в музее книги Чехова будет работать до 28 июля.
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