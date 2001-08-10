В Южно-Сахалинске возобновила работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие цикла мероприятий в рамках летней площадки Сахалинской областной универсальной научной библиотеки состоялось 3 июня. В праздничной программе приняли участие более 60 воспитанников летних лагерей, а также постоянные читатели СахОУНБ, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Для ребят младшего возраста прошел мастер-класс по росписи сумки-шоппера от творческой студии Арт-соул («Art Soul»). Ребята смогли нарисовать своих любимых героев.

Театрализованная праздничная программа с котом Базилио и лисой Алисой (актеры театральной студии «Счастливый случай») помогла ребятам окунуться в страну детства, где золото – это дети. Дети игра в подвижные игры, танцевали и подпевали артистам – КатеОве и Надежде Жамьяновой.

Кроме прочего, в Региональном центре Президентской библиотеки прошла занимательная интерактивная игра «Детство – сказочная страна». Разбившись на две команды, ребята разгадывали загадки и головоломки, передавали сигналы с помощью семафорной азбуки и читали слова, написанные зеркально. В ходе игры школьники смастерили поделку из пластилина и забрали её с собой. За каждое выполненное задание команды получали буквы, из которых сложили слово-подсказку и нашли ключ от волшебного сундучка.

Для более старшего поколения специалисты СахОУНБ провели интеллектуальную игру «Летний мотив в литературе и искусстве», на которой было чтение стихов русских поэтов по теме, пословицы и поговорки, летняя викторина и тематический кроссворд.

Подробная программа летней площадки размещена здесь.