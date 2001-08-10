На Сахалине продолжает работать выставка "Сахалинские традиции"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабная экспозиция о прошлом, настоящем и будущем Сахалинской области представлена на площадке мультимедийного парка «Россия - моя история», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выставка «Сахалинские традиции - нам есть чем гордиться» продолжает свою работу, предлагая посетителям совершить удивительное путешествие по разным городам островного края. Минуя все расстояния, сегодня они объединены на одной мультимедийной площадке и через новейшие технологии раскрывают свой исторический и современный облик, культурный и природный потенциал.
Южно-Сахалинск на выставке представлен в пяти локациях. Они также рассказывают об историческом наследии островной столицы, её жизни в настоящем и будущем, в том числе как города-курорта с уникальными природными достопримечательностями.
- Выставка позволяет нам ощутить атмосферу нашего города. Здесь представлена великолепная видеохроника и гости экспозиции могут увидеть себя, своих родных или друзей на каком-либо празднике или мероприятии, которые проходили в областной столице. Искусство монтажа дает нам возможность окунуться в разные временные эпохи и среди посетителей мы уже слышим возгласы: «Ой, это же я на экране!» Это дорогого стоит, наш город хранит наши с вами воспоминания, - рассказала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова. - На данный момент в городе идет реконструкция набережной реки Рогатки, но уже сейчас можно увидеть, как она преобразится в ближайшее время. Макет также стал частью большой экспозиции. Сегодня активными посетителями выставки у нас являются школьники. Но они возвращаются сюда не раз, ведут за руку уже своих родителей.
- «Сахалинские традиции» - это сплав достижений нашего региона. Она дает возможность увидеть все в одном месте. Я родилась на Сахалине и горжусь своим краем. Сегодня с удовольствием ознакомилась с экспозицией и получила только положительные эмоции, - отметила член общественного совета Южно-Сахалинска Анастасия Шавдина.
- Наша область, и Южно-Сахалинск в том числе, активно развивается, преображается. Важно, что выставка уже пользуется популярностью у жителей и гостей города. Это уникальное место, где можно открыть для себя много нового и интересного, - поделился депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Евгений Тян.
Экспозиция будет работать до середины сентября. Свой отзыв о выставке посетители могут оставить в «Книге пожеланий Южно-Сахалинску». Они будут озвучены на праздновании 142-летия города.
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