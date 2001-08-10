Южносахалинцев приглашают на закрытие сезона симфонического оркестра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский симфонический оркестр закрывает юбилейный, двадцать пятый концертный сезон. 3 июня в Международном театральном центре им. А.П. Чехова состоится концерт, программа которого практически полностью будет состоять из премьер, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Приглашенным гостем события станет пианист из Москвы – Сергей Давыдченко, триумфатор XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского 2023 года.

На закрытии сезона слушателей ждут произведения Сергея Прокофьева, Александра Бородина. Также впервые на Сахалине прозвучит фортепианный концерт № 1 Петра Чайковского.

Насладиться шедеврами классики в исполнении Южно-Сахалинского симфонического оркестра под управлением Тиграна Ахназаряна можно будет 3 июня в 19:00 в Чехов-центре.

Билеты можно приобрести на сайте. Справки по телефонам: 304-104, 8-962-416-36-89.