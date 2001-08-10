Тихоокеанское
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09:40, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине названы победители фотоконкурса "Сакура в цвету"

На Сахалине названы победители фотоконкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Награждение победителей и участников фотоконкурса «Сакура в цвету» прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 30 мая. Конкурс стартовал 26 марта и был направлен на привлечение внимания к бережному отношению к природе через искусство фотографии. Участие приняли 21 человек, было предоставлено 52 работы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Призовые места распределили компетентное жюри: профессиональные фотографы, сотрудничающие с библиотекой, преподаватели СахГУ, специализирующиеся на восточном направлении, и специалисты Информационного центра международного сотрудничества СахОУНБ. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» выбирали посетители ИЦМС. В голосовании участвовало более 40 человек.

Победителями стали:

I место – Александр Дунаев

II место – Анна Кобзева.

III – Мария Пак.

В номинации «Приз зрительских симпатий» победила Мария Злыгостева.

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