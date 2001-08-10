Обновленный концертный зал Сахалинского госуниверситета откроется уже летом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современный концертный зал на 464 места находится в завершающей стадии капитального ремонта. Строители приступили к чистовой отделке, следующий этап – установка акустических панелей, изготовленных специально для этого проекта. Сдать зал нацелены 15 июня, а с 20 июня планируется провести первые мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном праывительстве.
Работы в корпусе СахГУ на Коммунистическом проспекте идут полным ходом. На данный момент вестибюль практически готов – выполнена чистовая отделка, осталось внести завершающие штрихи. В зале уже выполнен монтаж инженерных сетей, смонтированы металлоконструкции ложи, пандусов, сцены и трибун с лестницами.
Ведутся отделочные работы в ложе и в актовом зале, на третьем и четвертом этажах здания. Также проводятся электромонтажные работы в зале и вестибюле, монтируются системы пожарного оповещения и трубной разводки под звуковое оборудование. Кардинальные изменения ждут и потолок – после демонтажа старых материалов решили усилить конструкции. Новая подвесная потолочная система будет акустической, как и панели на стенах.
– Зал будет уникальным, стены – с особым дизайном. Звуковые акустические панели специально изготовили под наш проект. Выполним монтаж кресел и панелей, подготовим зал и передадим его в эксплуатацию, – рассказал руководитель проектного офиса АО «Оргэнергострой» Владимир Тронза.
Корпуса СахГУ были построены еще в 50-х годах и с тех пор не подвергались каким-либо капитальным изменениям. С прошлого года началось масштабное обновление концертного зала, которое завершится к новому учебному году. Другие корпуса университета тоже преображаются: меняют мебель и проводят косметический ремонт. Также в порядок приводят общежитие №3.
– Такого современного концертного зала ранее у нас никогда не было. В Южно-Сахалинске нет ни одного корпуса, где не ведутся работы. К капитальному ремонту филиалов в районах еще не приступили, но все впереди, – прокомментировал проректор Сахалинского госуниверситета Александр Шмерецкий.
Кроме того, в одном из корпусов СахГУ к осени 2025 года разместят Дальневосточный филиал Театрального института имени Бориса Щукина – для этого реконструируют еще один из корпусов. А в центре островной столицы по прямому поручению Президента Владимира Путина возводится новый кампус мирового уровня СахалинТех. Вопрос необходимости строительства современного вуза поднял губернатор Валерий Лимаренко и получил поддержку главы государства.
В кампусе СахалинТех также обустроят большой концертный зал. Планируется, что он сможет вместить до 800 зрителей и будет представлять передовые технические и дизайнерские решения.
Развитие островного университета не ограничивается только внешними изменениями. Уже запущена трансформация высшего образования в стратегии «Университет 4.0». Студенты будут изучать нефтегазовые технологии, новую энергетику, экономику Мирового океана, искусственный интеллект бок о бок с индустриальными партнерами региона. А, получив диплом, выпускники сахалинского вуза будут занимать высококвалифицированные должности на ведущих предприятиях Сахалина и Курил.
На базе нефтегазового индустриального парка оборудуют современные лаборатории, где студенты будут получать реальные практические знания и навыки. А в агропромышленном парке откроются лаборатории биотехнологий.
Будущих инженеров на островах начинают готовить еще со школьной скамьи. В рамках проекта «500 школьников» ребята изучают естественные науки с преподавателями ведущих вузов. Для одаренных детей запустили образовательный центр «Сириус», где молодежь может проявить свои таланты в науке, искусстве и спорте.
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