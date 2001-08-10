Тихоокеанское
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14:29, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцы посоревновались в знании классической литературы и комиксов

Сахалинцы посоревновались в знании классической литературы и комиксов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературный поединок «Классики vs комиксы» прошел в главной библиотеке острова 25 мая. В соревновании приняли участие студенты Сахалинского государственного университета и артисты театральной студии «Счастливый случай», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Литературный баттл состоял из четырех этапов. В первом раунде проверялась эрудиция участников в области цитат из классической литературы и страниц манги.

Во втором этапе предлагалось назвать имя персонажа, опираясь на краткое описание его внешних характеристик и действий.

Третий раунд был посвящен экранизациям литературных произведений и комиксов. Игрокам демонстрировались кадры из фильмов и аниме, а затем они должны были определить их первоисточники.

Финальный раунд состоял из расшифровки названий произведений, закодированных смайликами.

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