Главная библиотека Сахалина приглашает на День открытых дверей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День открытых дверей, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 24 мая с 11.00 до 17.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостей ждёт разнообразная интерактивная программа. Посетителям будут предложены 15 площадок: выставки, обзорные экскурсии, квесты, лекции, викторины и мастер-классы.

Все желающие проверят свою эрудицию на квесте «Угадай, кто под маской», викторинах «Книжная головоломка» и «Отгадай героя книги по описанию». Любители мастер-классов попробуют свои силы в создании тряпичной птички и коллажа «Библиотека глазами молодежи». Специалисты библиотеки подготовили интерактивную лекцию и мини-квиз «Почему мы так любим мемы?», виртуальный квест «Печать Морока» и командные игры «Давайте жить дружно!».

Участников также ожидают обзоры книжных выставок, посвящённых истории русского искусства и краеведению, а также другие мероприятия. Подробная Программа размещена на сайте СахОУНБ.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится награждение участников конкурса «Читаем Пушкина на китайском».

Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-26.