Главная библиотека Сахалина приглашает на День открытых дверей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
День открытых дверей, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 24 мая с 11.00 до 17.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Гостей ждёт разнообразная интерактивная программа. Посетителям будут предложены 15 площадок: выставки, обзорные экскурсии, квесты, лекции, викторины и мастер-классы.
Все желающие проверят свою эрудицию на квесте «Угадай, кто под маской», викторинах «Книжная головоломка» и «Отгадай героя книги по описанию». Любители мастер-классов попробуют свои силы в создании тряпичной птички и коллажа «Библиотека глазами молодежи». Специалисты библиотеки подготовили интерактивную лекцию и мини-квиз «Почему мы так любим мемы?», виртуальный квест «Печать Морока» и командные игры «Давайте жить дружно!».
Участников также ожидают обзоры книжных выставок, посвящённых истории русского искусства и краеведению, а также другие мероприятия. Подробная Программа размещена на сайте СахОУНБ.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится награждение участников конкурса «Читаем Пушкина на китайском».
Дополнительная информация по телефону +7(4242) 45-25-26.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
15:14 Вчера Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
09:22 20 Мая 43 ДТП произошло на Сахалине за выходные, есть погибшие
14:49 20 Мая В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
14:58 20 Мая Сразу на нескольких участках дорог в Южно-Сахалинске идут работы по устранению дефектов
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 12:46 Вчера Сахалинцы завоевали 47 медалей первенства ДФО по легкой атлетике
- 12:56 23 Мая Аэровокзал Южно-Сахалинск расширил маршрутную сеть перелётами в северную столицу России
- 14:58 21 Мая 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 21 Мая Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?