На Сахалине определили лучших брейкеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по брейк-дансу «Южный Брейк» прошли в Новоалександровске. На сцене Центра народной культуры «Радуга» состязались около 80 спортсменов из Корсакова и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- На сегодняшний день брейк-данс на острове переживает большой подъем. Очень достойно показывают себя мальчишки и девчонки от 7 до 12 лет. В их возрастной категории была одна из самых серьезных конкуренций. Практически все показали высокий уровень подготовки, - рассказал главный тренер сборной команды Сахалинской области по брейкингу Сергей Кравченко.

По итогам соревнований в возрасте 7-9 лет золотые награды завоевали Ярослав Кузнецов и Дарья Сидорова.

Глеб Киян и Карина Низамова стали сильнейшими в возрастной группе 10-12 лет.

Среди спортсменов 13-15 лет победу праздновали Ярослав Кармадонов и Альбина Атясова.

Первые места среди брейкеров 16-18 лет заняли Кирилл Керченко и Елена Кошемчук.

В категории «18 лет и старше» золотую награду завоевал Богдан Зайцев.