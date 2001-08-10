На Сахалине определили лучших брейкеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по брейк-дансу «Южный Брейк» прошли в Новоалександровске. На сцене Центра народной культуры «Радуга» состязались около 80 спортсменов из Корсакова и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- На сегодняшний день брейк-данс на острове переживает большой подъем. Очень достойно показывают себя мальчишки и девчонки от 7 до 12 лет. В их возрастной категории была одна из самых серьезных конкуренций. Практически все показали высокий уровень подготовки, - рассказал главный тренер сборной команды Сахалинской области по брейкингу Сергей Кравченко.
По итогам соревнований в возрасте 7-9 лет золотые награды завоевали Ярослав Кузнецов и Дарья Сидорова.
Глеб Киян и Карина Низамова стали сильнейшими в возрастной группе 10-12 лет.
Среди спортсменов 13-15 лет победу праздновали Ярослав Кармадонов и Альбина Атясова.
Первые места среди брейкеров 16-18 лет заняли Кирилл Керченко и Елена Кошемчук.
В категории «18 лет и старше» золотую награду завоевал Богдан Зайцев.
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