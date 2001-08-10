Премьера фильма "Огненный лис" пройдет при поддержке ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: пресс-служба ВТБ
Широкая премьера картины «Огненный лис» состоится при поддержке ВТБ 18 мая. Фильм основан на реальной истории и был снят в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
«Охрана природы и сохранение биоразнообразия нашей страны — одна из задач социально ответственного бизнеса. «Огненный лис» наглядно показывает богатство, которым мы гордимся и дорожим. Фильм стал настоящим творческим экспериментом, который сочетает реалистичность документального и зрелищность художественного кино», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
«Огненный лис» отличается от документальных и научно-популярных фильмов, это картина о природе с использованием приемов художественного кино, она заставляет зрителя эмоционально воспринимать жизнь дикой природы и проникаться тем, насколько важно сохранять ее в нетронутом виде.
Фильм рассказывает непридуманную историю лиса Ветра, который сталкивается с множеством трудностей и должен проявить силу характера. В детстве родители и братья героя погибли от лап медведя, Ветру приходится становиться самостоятельным, чтобы выжить в суровых условиях Камчатки и позже защитить уже свою семью.
Семейный характер фильма был определен изначально. Авторами картины выступила семейная пара – 26 месяцев Дмитрий и Анна Шпиленки жили в Кроноцком заповеднике и снимали материалы для картины. Всего за время создания фильма было организовано три длительных экспедиции.
«Отсмотреть материал и сделать из него сценарий было трудно даже физически. Героя мы рассмотрели не сразу, долгое время думали, что главной героиней будет Лава. Но у нее в жизни не случилось испытаний, истории преодоления. В итоге получился Ветер, который за три года на наших глазах превратился в настоящего героя. Мне хотелось, чтобы зритель понял — несмотря на то, что мы не идеальны, мы можем реализовать свои шансы, добиться любви и быть счастливыми», — сказала автор сценария Анна Шпиленок.
Социальная ответственность ВТБ – ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей в интересах национального проекта «Культура».
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