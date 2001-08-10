Сахалинцев приглашают на выставку бисероплетения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «Островная сказка» открылась в главной областной библиотеке 16 мая. Она приурочена ко Дню бисероплетения (отмечается 21 мая). Экспозиция организованна при содействии библиотечного клуба «Рукодельница», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Вниманию посетителей представлены 14 работ в виде деревьев, созданных мастером декоративно-прикладного искусства Ниной Грищенко (Чубаровой). Она увлеклась бисероплетением семь лет назад и создала неповторимую коллекцию деревьев, произрастающих на Сахалине.

Выставка дополнена книгами об искусстве бисероплетения из фондов СахОУНБ, среди которых: «Большая энциклопедия бисера» Натальи Ликсо, «Цветы и деревья из бисера» Елены Качаловой и «Бисерная флористика. Практическое руководство по созданию цветов, букетов, деревьев и зелени» Юлии Журушкиной.

Экспозиция расположена в фойе зала отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 29 июня.

Телефон для справок +7(4242) 45-25-27.