Сахалинцев приглашают на выставку бисероплетения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Островная сказка» открылась в главной областной библиотеке 16 мая. Она приурочена ко Дню бисероплетения (отмечается 21 мая). Экспозиция организованна при содействии библиотечного клуба «Рукодельница», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Вниманию посетителей представлены 14 работ в виде деревьев, созданных мастером декоративно-прикладного искусства Ниной Грищенко (Чубаровой). Она увлеклась бисероплетением семь лет назад и создала неповторимую коллекцию деревьев, произрастающих на Сахалине.
Выставка дополнена книгами об искусстве бисероплетения из фондов СахОУНБ, среди которых: «Большая энциклопедия бисера» Натальи Ликсо, «Цветы и деревья из бисера» Елены Качаловой и «Бисерная флористика. Практическое руководство по созданию цветов, букетов, деревьев и зелени» Юлии Журушкиной.
Экспозиция расположена в фойе зала отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ) и будет работать до 29 июня.
Телефон для справок +7(4242) 45-25-27.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 10:53 Вчера Жителей и гостей города приглашают на концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра
- 11:55 15 Мая Сахалинцев приглашают на акцию "Вода России"
- 11:23 15 Мая Сахалинцев и курильчан приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства
- 15:40 14 Мая Выставка об исследователе Дальнего Востока Николае Гродекове открывается в музее книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?