Сахалинцам расскажут о профессии актера-кукольника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча «Магия кукол» из цикла «Мастер-своего дела» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 мая. Начало в 14.00. Участниками мероприятия станут школьники областного центра, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Заслуженный работник культуры Сахалинской области, артист-кукловод, ведущий мастер сцены областного театра кукол Марина Смирнова расскажет о работе артистов театра и профессии актёра-кукольника. Она также ответит на вопросы о том, где можно получить эту специальность, в чём её универсальность, какими качествами должен обладать кукловод и в чём заключается магия кукольного театра.
Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.
Справки по телефону +7 (4242) 45-25-37.
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