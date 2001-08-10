Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2024
Сейчас 03:06
90,92|98,90|66,91
Задержан житель Краснодарского края, обманувший сахалинку
12:14, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут о профессии актера-кукольника

Сахалинцам расскажут о профессии актера-кукольника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча «Магия кукол» из цикла «Мастер-своего дела» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 мая. Начало в 14.00. Участниками мероприятия станут школьники областного центра, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Заслуженный работник культуры Сахалинской области, артист-кукловод, ведущий мастер сцены областного театра кукол Марина Смирнова расскажет о работе артистов театра и профессии актёра-кукольника. Она также ответит на вопросы о том, где можно получить эту специальность, в чём её универсальность, какими качествами должен обладать кукловод и в чём заключается магия кукольного театра.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-37.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?