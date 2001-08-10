На Сахалине прошли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие праздничные и нерабочие дни в главной библиотеке региона прошли мероприятия, в рамках Всероссийского проекта «Большие семейные выходные», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

11 мая в молодежном центре «Универсалка» состоялось практическое занятие по укреплению внутренних опор в рамках «Школы семейного счастья». Специалисты Центра социально-психологической помощи и развития личности рассказали способы обретения внутренней гармонии и уверенности. Кроме прочего, участники узнали, как справляться с эмоциональным дисбалансом и находить мотивацию для реализации жизненных целей. Параллельно с практикумом для юных читателей специалисты СахОУНБ провели экскурсию по библиотеке и мастер-класс «Нескучные опыты».

12 мая в зале им. А П. Чехова прошёл мастер-класс «Семейный театр: уроки мастерства». Гости узнали интересные факты о театре, попрактиковались в ораторском искусстве и актерском мастерстве. В завершение мастер-класса пришедшие поставили свой мини-спектакль.