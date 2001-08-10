Вокалистов Сахалинской области приглашают на Всероссийский конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» – первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. Главная цель проекта – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Стать участником конкурса могут граждане РФ не моложе 16 лет. Принять участие могут не только сольные исполнители, но и вокально-инструментальные коллективы. Они могут представлять только тот регион России, в котором прописаны либо рождены (с условием, что творческая биография тесно связана с регионом).

Направить заявку нужно не позднее 15 июля года. После отбора конкурсанты соберутся на одной сцене, чтобы достойно представить свой родной регион, а также поборются за денежный приз, который можно будет направить на свое профессиональное продвижение.

Сильнейших вокалистов определят по итогам всероссийского интернет-голосования телезрителей и решения именитых экспертов.

Организатор – ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Более подробная информация о правилах подачи заявок указана на официальном сайте телеканала.