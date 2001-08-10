Концерт "Победа в сердце каждого живет" прошел в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционное мероприятие для детей войны и участников трудового фронта состоялось в областной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Организаторами концерта выступили региональное отделение Союза православных женщин, активисты проекта «Старшее поколение» и депутаты Городской Думы Южно-Сахалинска.
Перед началом основной программы гости праздника смогли проверить свое самочувствие. В холле на первом этаже библиотеки работали специалисты сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
В актовом зале для ветеранов была создана уютная атмосфера. За кружкой чая и угощениями они смогли пообщаться и погрузиться в воспоминания. Со сцены звучали поздравления, песни и стихи о войне.
- У нас разные творческие коллективы сегодня представлены. Они по зову души принимают участие в концертной программе. Огромная благодарность дому культуры «Радуга» и их артистичному баянисту, который также выйдет на сцену. Вместе с ним ветераны смогут спеть свои любимые песни о войне, - рассказала председатель сахалинского отделения Союза православных женщин Майя Кириллова.
- День Победы — это праздник каждого из нас, каждого гражданина нашей огромной страны. А ветераны — пример выдержки, стойкости и любви к Родине. Нравственный ориентир для школьников, которые также сегодня готовы подарить частичку своего тепла поколению победителей, - отметила региональный координатор проекта «Старшее поколение» Елена Столярова.
- Не первый раз принимаю участие в подобных мероприятиях. Внимание и общение для ветеранов самый главный подарок. Большое счастье видеть их воодушевление. День Победы для детей войны и участников трудового фронта — главный праздник в их жизни, - сказала депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Мария Ульянова.
- Чудесный праздник. Эмоций хватит надолго. Какие детки замечательные стихи сегодня читали со сцены. Это наши родные сахалинские артисты, такая гордость, спасибо большое, - поделилась впечатлениями о концерте бывший узник фашистского концлагеря Лариса Ходякова.
В этот праздничный вечер все ветераны стали участниками беспроигрышной лотереи. Мероприятие завершилось вручением памятных подарков от спонсора.
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