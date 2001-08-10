Сахалинский краеведческий музей готовится к

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краеведческий музей готовится к самому яркому культурному событию весны – «Ночи музеев». Торжественное открытие акции состоится 18 мая в 18:00. Однако первые мероприятия начнутся уже днем – в 15:00. Тема этого года – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Гостей ждут тематические лекции, экскурсии, творческие площадки, квесты, традиционная ярмарка и, разумеется, выступления островных коллективов, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Участие во всех мероприятиях акции – бесплатно. Однако обращаем внимание, что до старта «Ночи» вход музей – по установленным тарифам и без экскурсионного обслуживания. Завершится акция в 22:30 пиротехническим шоу.