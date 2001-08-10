Тихоокеанское
информационное агентство
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16:32, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине стартовал конкурс эссе

На Сахалине стартовал конкурс эссе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс эссе «Фотография, на которой меня нет», посвященный 100-летию писателя Виктора Астафьева, стартовал в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 мая. Участниками могут стать жители островного региона старше 14 лет, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Чтобы написать успешное эссе, рекомендуется ознакомиться с одноимённым рассказом Виктора Астафьева и придумать интересную историю о снимке, на котором по какой-то причине отсутствует автор.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября заполнить заявку и прислать творческую работу на электронную почту: [email protected]  с пометкой «Конкурс эссе_Астафьев».

Итоги конкурса будут подведены 9 октября во Всероссийский день чтения. Победителей наградят дипломами и памятными подарками, а участники получат сертификаты. Самые интересные работы отметят благодарственными письмами. Лучшие произведения будут размещены на сайте библиотеки и информационных ресурсах Центра чтения СахОУНБ.

Подробнее о критериях и требованиях конкурса указано в Положении.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-02

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