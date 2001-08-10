Тихоокеанское
информационное агентство
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15:02, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут на "Большие семейные выходные"

Сахалинцев зовут на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека приглашает жителей и гостей островного региона провести выходные вместе. В рамках Всероссийского проекта «Большие семейные выходные» в библиотеке пройдет два мероприятия 11 и 12 мая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

11 мая в 13.00 в молодежном центре «Универсалка» (2-ой этаж СахОУНБ) состоится практическое занятие по укреплению внутренних опор в рамках «Школы семейного счастья». Экспертами выступят специалисты АНО «Центр социально-психологической помощи и развития личности».

12 мая в 13.00 пройдет мастер-класс «Семейный театр: уроки мастерства». Место проведения - зал им. А П. Чехова (2-ой этаж СахОУНБ).

Цель проекта «Большие семейные выходные» – объединение разных поколений семьи в совместные активности.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-44.

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